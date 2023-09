“Se arrivava lo United con 10 milioni di stipendio e 130 milioni al club allora Osimhen…” Paolo Del Genio dice certamente il vero!

Paolo Del Genio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele Capri, dove si è espresso sulla situazione di Victor Osimhen e sulle varie voci di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dalla nostra redazione:

“De Laurentiis è stato bravissimo, è stata una mezza impresa. Ma mezza. Non è stato tutto merito di De Laurentiis perché per fortuna non è arrivato il Manchester United ma gli arabi. Se arrivava lo United con 10 milioni di stipendio e 130 milioni al club allora Osimhen stesso avrebbe detto accontentati del 130ello anziché del 200ello perché io ci voglio andare“.

