 “Scusa papà ma tifo Napoli”…Ma si e’ costretti ad annullare la presentazione (recidiva) del libro. Mi sorge il dubbio, ma Salerno e provincia di Bergamo? Sudditanza davvero da imbecilli!

Il politico Gaetano Quagliariello avrebbe dovuto presentare a Salerno il suo libro “Scusa papà ma tifo Napoli”. Ma l’ex ministro ha annullato l’impegno dopo che un consigliere comunale ha sollevato il caso ritenendolo inopportuno vista la rivalità tra le tifoserie di Napoli e Salernitana.

Queste le parole del politico all’ANSA:

“Non voglio che la cosa sia ingigantita e tengo a precisare che nessuno ci ha costretto a disdire la presentazione di giovedì. Ma se un libro che è stato scritto per gioco, per cercare di provocare momenti di spensieratezza, deve finire nel vortice di una polemica, allora abbiamo pensato che non fosse più il caso”, ha aggiunto il presidente del Napoli Club Parlamento. Quagliariello conosce bene le dinamiche della rivalità sportiva: “Ma gli sfottò tra tifosi ci sono sempre stati, figuriamoci, lo so bene. Solo che sarebbe opportuno fermarsi lì. Se cantano chi non salta è napoletano lo accetto, non c’è niente di male. Ma parlare di provocazione per un libro sul calcio mi sembra francamente fuori luogo. Ad ogni modo vorrei evitare di gettare altra benzina sul fuoco, rischiamo l’effetto inverso. L’idea è quella di pacificare. Mi spiace non andare a Salerno, è un peccato. Queste cose a Bergamo te l’aspetti, a Salerno no. E in ogni caso non sono edificanti“.

