Scudetto, strada come esempio, ad ogni latitudine. per rifondare una società civile persa nel proprio ego, ignoranza, degrado morale

-di Saverio Ernesto Fiore

Se vincere uno scudetto diventa tema nazionale vuol dire che in Italia lo stato ammette di avere sbagliato atavicamente con Napoli.

Un domino senza controllo che mina alle radici la credibilità di un sistema incapace di gestire senza colpi di testa un evento che si ripropone una volta l’anno in diverse città italiane.

Napoli, poi, rende l’aspetto più difficile in quanto popolo di santi, fantasie e passioni, il che non dà passaporti alle “gabbie” di scagliarsi contro di essa.

Lo scudetto del Napoli ha fatto venire fuori tutto quel livore del sottobosco razzista da sempre alimentato con qualsiasi ingrediente fosse disponibile.

Dopo la notte dei festeggiamenti aprire tutte le testate dei mass media mettendo in risalto un morto e 200 feriti non dà lustro alla categoria giornalistica a cui appartengo.

Il gioco del calcio non rimane solo tale, c’è un mondo parallelo dove sono evidenti e si esasperano le reali dinamiche del tempo in cui viviamo.

La passione fa venire meno quei piani alti che dovrebbero censurare atteggiamenti e pensieri che trovano libero sfogo in veste di tifosi. Questo da propellente è linfa per quelli che Umberto Eco con l’avvento dei social apostrofava come “orde di imbecilli”.

I veri perdenti sono quelli che credono di vincere ingannando gli altri, oggi la strada creata da Aurelio De Laurentiis deve essere presa come esempio ad ogni latitudine per rifondare una società civile persa nel proprio ego, ignoranza, degrado morale.

Il prefetto di Napoli aveva già alle 8 del mattino dichiarato che il morto durante i festeggiamenti era da considerarsi omicidio di camorra, ed i 200 feriti dichiarati erano molto ma molto di meno e solo per bruciature, slogature escoriazioni.

Considerando che in piazza solo a Napoli città c’erano non meno di mezzo milione di tifosi, questi titoli sono ridicoli visti altri scudetti in metropoli italiane considerate civili e che hanno dovuto pagare con vittime il delirio collettivo.

Oltre l’’ignoranza, altro male che si sta insinuando nella struttura sociale è la mancanza di memoria.

Un popolo con una storia di duemila anni non può essere messo sotto processo continuamente da soggetti che credono di sporcarlo per ripulire i loro fallimenti, anzi, c’è chi non arriva nemmeno al fallimento.

Napoli è per animi puri, per gente di cultura e sentimenti, Napoli è la città del sangue, dei misteri, di tutto ed il contrario di tutto, della fantasia, musica, teatro, clima, tradizioni.

Lasciatela unire in questo momento, dove non è una squadra che gioca contro un avversario, ma una città che gioca contro la squadra avversaria, è appartenenza , dignità ed orgoglio .

Come dico sempre, un napoletano può vivere “ovunque” ma …”ovunque” non può vivere a Napoli.

