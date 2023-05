Scudetto Napoli, festa rinviata ma piano mobilità bocciato

I social all’attacco di prefetto e sindaco di Napoli. Inadeguato il piano organizzato per la mobilità cittadina in occasione della partita Napoli-Salernitana: ritardi nelle corse con attese anche di oltre un’ora, fine del trasporto in fermate intermedie, leggi Dante, convogli sovraffollati. Ed ancora lunghe file agli ingressi delle stazioni della linea 1. In tanti hanno scelto di spostarsi a piedi per evitare caos e confusione.

La situazione è migliorata quando è finito il divieto dell’uso di auto e motorini privati in seguito al rinvio della festa per il mancato arrivo dello scudetto. Mentre la città sta ritornando lentamente alla normalità, a Napoli comunque ci sono ancora tanti turisti italiani e stranieri. Amministrazione comunale e prefettura starebbero valutando la possibilità di apportare modifiche al piano tenendo d’occhio i prossimi appuntamenti del Napoli: giovedì a Udine con ipotesi di raggiungere il traguardo tanto agognato con conseguenti festeggiamenti e domenica prossima quando gli azzurri di Spalletti giocheranno al Maradona con la Fiorentina. Salvo ulteriori slittamenti. Due turni che potrebbero decretare la vittoria finale, il terzo scudetto.

