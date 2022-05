Scudetto? Il Milan ci ha creduto ed il Napoli no￼

La Serie A 2020-21 è ormai agli sgoccioli, con numerose squadre che si giocano tutto al fotofinish. Dai vertici ai bassifondi della classifica la lotta è aperta: Milan e Inter per lo scudetto, Salernitana e Cagliari per la salvezza.

Non si potrà fare affidamento sui risultati di chi gioca prima, perché la Lega ha stabilito che chi lotta per obiettivi comuni dovrà giocare in contemporanea. Dunque, per quanto riguarda la lotta al titolo di squadra campione d’Italia, Milan e Inter dovranno vincere senza “se” e senza “ma”, pensando soltanto a se stessi. Solo a fine partita si saprà quale sarà la squadra che si cucirà la scudetto sul petto in vista della prossima stagione.

Il Milan mette in palio un premio scudetto, una delle tante differenze col Napoli che non ci ha creduto per niente

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan, per incentivare i propri calciatori a gettare il cuore oltre l’ostacolo durante la gara col Sassuolo per portare lo scudetto a casa, avrebbe messo in palio un premio scudetto.

Questo premio dovrebbe essere circa dal valore di 200.000€ per ciascun calciatore della rosa. Ricordiamo che ai rossoneri basta anche il pari per laurearsi campioni d’Italia.

Infatti, la vittoria del campionato andrebbe ai cugini dell’Inter soltanto nel caso in cui il Sassuolo riuscisse a compiere l’impresa di portare i tre punti a casa.

Ma ritorniamo a noi. Il premio scudetto è una delle cose che ha differenziato il Napoli dal Milan questa stagione. Perché si sa, l’occasione per entrare nella storia c’era, ma andava colta. A volte, però, non basta soltanto avere un buon allenatore è un’ottima rosa. Per vincere, la cosa fondamentale è quella di avere una società che sia la prima che creda nell’operato di tutti e crei armonia piuttosto che mettere in pratica il fantomatico fenomeno del “ghosting” (o della scomparsa intenzionale).

Perché sì, nel momento clou, quando la squadra poteva essere padrona del proprio destino, Aurelio De Laurentiis&Co sono scomparsi dai radar. Paolo Maldini, invece, non ha mai saltato una gara dei suoi, dimostrandosi sempre vicino ai propri calciatori, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ma guai a lamentarsi, Napoli ha il grande ed irreprensibile Edoardo De Laurentiis, figura della quale non si è ancora compreso a pieno il ruolo in società, se non quello di insultare i giornalisti come avvenuto durante la conferenza stampa odierna quando ha risposto con un sonoro “potrei dirti fatti i caxxi tuoi”.

Ma a cosa ci servirebbe uno come Maldini o Zanetti in dirigenza? Probabilmente ad evitare un ammutinamento come quello di cui abbiamo pagato le spese per due stagioni non partecipando alla Champions League.

Perché no, perché non proseguire con la gestione familiare? Stessa gestione che piuttosto che inserire una figura di spessore che riesca a mediare tra calciatori e società, non fa altro che far sentire i propri tesserati come dei semplici sottoposti. Sottoposti che non hanno alcun valore e per i quali non si ha alcun rispetto, anche se si tratta rispettivamente del primo e del secondo cannoniere della storia del Napoli (Mertens ed Insigne).

Perché mettere in palio premi scudetto se poi gli ingaggi andrebbero aumentati in caso di vittoria e quindi significherebbe non poter mettere in atto il ridimensionamento pianificato?

Perché far sentire la propria vicinanza alla squadra dopo Atalanta-Napoli per ingolosire i propri giocatori e motivarli a vincere, se lo si può fare soltanto quando si ha la possibilità di blindare la qualificazione alla Champions contro il Sassuolo?

Perché vincere uno scudetto ed entrare nella storia, quando “A me che me ne viene?”.

Ecco, il Milan non vincerà lo scudetto per errori arbitrali a proprio favore, ma semplicemente perché ci ha creduto di più: dall’allenatore ai calciatori, passano per la dirigenza. Il Milan ha voluto fortemente questo scudetto ed ha fatto quello che avrebbe potuto fare anche il Napoli, ma probabilmente faceva più comodo non sforzarsi.

