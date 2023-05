Scudetto, Adani: Pessimista su permanenza Spalletti

Ai microfoni di RaiSport Lele Adani avanza dubbi sulla conferma di Luciano Spalletti alla guida del Napoli nel prossimo campionato: “Sono pessimista sull’eventuale permanenza di Luciano alla guida degli azzurri per il prossimo anno”. “Dico così perché Spalletti quest’anno ha raggiunto il massimo. L’anno prossimo occorrerà alzare l’asticella”. Sarà quindi necessario capire se c’è vera intesa tra il presidente ed il mister: “Se c’è qualche attrito tra De Laurentiis e Spalletti occorre chiarire in tempo”.

Poi l’ex calciatore oggi opinionista Rai evidenzia che ad inizio campionato non avrebbe mai pensato “il Napoli tra le prime quattro”, invece gli azzurri “lo hanno stravinto con pieno merito proponendo un calcio nuovo e straordinario ammirato in Italia ed all’estero”. Poi da’ qualche voto: “Ad Osimhen va un 9 perché è stato spesso quel qualcosa in più” in un sistema di gioco già importante, collaudato, e bello. A Lobotka 8,5 “il miglior centrocampista in Italia”, a Kim 8 per avere dato “sicurezza alla difesa e in fase di costruzione”. Infine un 9,5 a Spalletti “l’artefice di questo meraviglioso campionato, stravinto con un gioco spettacolare“.

