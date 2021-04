Scozzafava: “Partite fondamentali per il Napoli, Osimhen che bel gesto”

In diretta a “Radio Punto Nuovo” nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuta Monica Scozzafava, Corriere Della Sera, soffermandosi sul Napoli ed Osimhen.

“Osimhen gesto bellissimo”

“La storia che riguarda Osimhen e questa ragazza è bellissima, perché Osimhen ce la racconta sfruttando al meglio i social, per aiutare una ragazza molto sfortunata senza una gamba. Lui la vide mentre era seduto sul divano sul cellulare e quell’immagine è stato un flashback del suo passato e quindi ha pensato di sfruttare i social per rintracciarla e in 24 ore è riuscito a parlarle. Lui ha raccontato al corriere della Sera l’emozione del momento e lo ringraziamo per aver accettato di farlo”.

“Le partite con Inter e Lazio devono rappresentare una svolta”

“Napoli-Inter mi dà la sensazione che sarà una bella partita con allenatori caratterialmente simili, una gara che non è scontata. Mi auguro che il Napoli giochi al massimo. Queste due partite con Inter e Lazio devono rappresentare una svolta”.

