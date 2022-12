Scozzafava: De Laurentiis aveva ragione.

Intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Monica Scozzafava, analizza il terremoto che sta colpendo in questi giorni il calcio italiano.

Proprio il presidente del Napoli, in tempi non sospetti, aveva parlato delle storture all’interno delle società di serie A.

Così la giornalista del Corriere del mezzogiorno:

“Sin da quando De Laurentiis prese il Napoli, diciotto anni fa, parlò di calcio malato, a distanza di anni bisogna dire, che aveva ragione”

Proprio in questi giorni ADL ha rotto il silenzio, che andava avanti da diversi mesi, ribadendo i suoi concetti passati:

“ I conti non tornano, lo stato lo sa, ma non vuole risolvere le cose. La situazione ora è peggiorata, ma era già esistente. Ci vuole pochissimo per cambiare il calcio, visto che è malato ovunque. Nel mondo dello sport la sorveglianza, purtroppo è latente”

Così il patron azzurro è tornato sull’argomento, che già in passato aveva affrontato, senza ricevere consensi.

Scozzafava, avendo analizzato una parte, del fascicolo sull’indagine Prisma, parla di situazione grave:

“La vicenda è più grande anche di calciopoli, ci sono altre società coinvolte, come Genoa e Atalanta. Il Napoli ha da sempre messo in primo piano il bilancio, per evitare queste situazioni”

Quest’estate tanti avevano storto la bocca, per le cessioni dolorose partenopee, ma il Napoli ha adottato una politica di riduzione dei costi, che oggi si sta rivelando vincente.

Una gestione imprenditoriale, che trova i complimenti da ogni parte, soprattutto in questo momento. Lo sottolinea anche la Scozzafava:

“Il modello azzurro è di esempio, una politica societaria virtuosa, che ora sta dando i suoi risultati. Questa situazione non passerà indenne.”

Non ha voluto parlare della Juventus, il presidente del Napoli, nella recente intervista: Non è compito mio, ci penseranno i magistrati. Giustamente sarebbe facile ora strappare applausi, ma anche in questi casi bisogna mantenere un profilo basso.

Da questo punto di vista ADL ha centrato il bersaglio, ora che il vaso di Pandora è scoperchiato, non serve evidenziare ulteriormente la gravità dell’indagine. Ci penseranno giustamente i magistrati, come sottolineato dal Presidente. La squadra prosegue il suo lavoro in Turchia, la società segue le vicende di mercato. Ognuno ha il proprio compito, quello che deciderà la giustizia ordinaria e sportiva, non è un problema del Napoli. Probabilmente qualsiasi saranno le decisioni in oggetto, slitteranno a fine campionato. Ora ce n’è uno da giocare e la squadra azzurra, non deve pensare ad altro, né distrarsi da questo bailamme.

