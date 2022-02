Sconcerti: “Napoli, gara aperta contro il Barça”

Il giornalista ed opinionista sportivo Mario Sconcerti, nella sua intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio, ha trattato l’ argomento Napoli, e la gara che aspetta stasera gli azzurri al Camp Nou contro il Barcellona ,dichiarando quanto segue:

“Il Barcellona è quarto in Spagna, non ha i giocatori di prima, ma il Napoli ora è una grande squadra. Il Napoli è stato grande subito, poi ha perso sette titolari tutti insieme e si è fermato, come il Milan. Ma il Napoli è partito forte, ritrovata la squadra ha ritrovato il passo. Secondo me ha perso un’occasione importante domenica con l’Inter. Col Barcellona sarà una partita aperta“.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, www.persemprenapoli.it E SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati