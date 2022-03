Sconcerti: ” Napoli piu’ completo del Milan, ma vale poco perche’ e scontro diretto”

Mario Sconcerti, giornalista, direttore ed opinionista sportivo, e stato intervistato alla trasmissione radiofonica Maracana’in onda su TMW Radio, soffermandosi sui due incontri della 28esima giornata di Serie A, Roma–Atalanta, ultima spiaggia per Mourinho verso l’Europa, e la gara scudetto del Maradona, Napoli-Milan, di domani sera. Vi riportiamo le parole di Sconcerti rilasciate in esclusiva a TMW Radio:

Su Mourinho e Roma-Atalanta:

Roma-Atalanta, ultima spiaggia per l’Europa per i giallorossi?

“Credo che la Roma abbia il dovere di crederci. Per tutta la stagione ha dimostrato di non essere all’altezza di certi risultati. Anche per l’Atalanta è un passaggio chiave, ma lo sono tutte le partite ora. I risultati ora pesano molto, si arriva a momenti decisivi. Uno scontro diretto in campionato in questa classifica è una finale”.

Su Napoli-Milan:

“Non so dare un pronostico, credo sia un po’ più completo il Napoli ma significa poco in uno scontro diretto. Al Napoli basterebbe rifare i punti fatti lo scorso anno nel finale per vincere anche lo Scudetto”.

