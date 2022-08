Sconcerti: “Kvaratskhelia è sorprendente, ha già superato Insigne…”

Dopo il fantastico esordio contro il Verona, Kvicha Kvaratskhelia si è ripetuto ieri anche contro il Monza. Infatti, con la sua fantastica doppietta, l’esterno georgiano ha incantato i tifosi presenti al Diego Armando Maradona, oltre ad aiutare gli azzurri a portare a casa i 3 punti.

Proprio sul nuovo acquisto del club partenopeo, si è espresso Mario Sconcerti, che ha parlato alle penne de Il Corriere della Sera.

“Oggi siamo già a tre partite senza gol. Non ne mancano al Napolie a questo straordinario Kvaratskhelia, che ha già segnato un gol in più di quelli segnati da Insigne in tutta la scorsa stagione su azione. Mi ricorda un Meroni più strutturato fisicamente, meno dolce sul pallone, ma con una velocità nelle curve sorprendente”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati