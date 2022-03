SCONCERTI: “IL NAPOLI VITTORIOSO A BERGAMO, TOCCATEVI LE P…E!”

Mario Sconcerti, opinionista, giornalista ed anche editorialista del Corriere della sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione sportiva “il Bello del Calcio” in onda su canale 8, ed ha pronosticato il suo risultato che vedra’ il Napoli impegnato a Bergamo contro l’ Atalanta:

“Io credo che il Napoli abbia qualcosa in più degli altri, pero’ gli manca ancora la personalità che è la stessa che a volte manca anche alle altre. Che senso ha discutere se Mertens o Osimhen? Ce li hai tutti e due, li fai giocare entrambi. Questo è un po’ il problema di Napoli, ovvero dividere tutte le parole in quattro. Se vedi il campionato da fuori non sei tifoso e condizionato. A Bergamo il Napoli vince, toccatevi le palle, non c’è problema. Il Napoli queste partite le vince perchè gioca meglio”.

