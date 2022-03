Sconcerti: “Il Napoli è la favorita per lo scudetto, vi spiego perché…” 

Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma ‘Maracanà’, in onda su TMW Radio. Il giornalista ha posto l’accento sul fatto che a suo avviso il Napoli sia la favorita per lo scudetto e che vincerà la lotta a tre su Inter e Milan.

Le sue dichiarazioni a riguardo: “È evidente che la vittoria del Napoli sulla Lazio sia stata importante, la svolta no perché sono tutte e tre lì. L’Inter poi deve recuperare una partita. La partita di domenica però conferma che il Napoli è l’unica regolare. Ha perso punti solo quando ha avuto molte assenze tra i titolari. Non è eccezionale, anche domenica l’ho visto ben organizzato ma gli mancano i gol delle ali. Con la Lazio ha fatto il primo su azione Insigne, ma gli altri non ricordo da quanto non segnino. Ha un giocatore disordinato ma eccezionale come Osimhen, mentre altri hanno tutti problemi in attacco. Io però vedo il Napoli favorito, per forza di squadra e non di rosa. Il Milan ha buttato via per strada tanti punti. Il problema tecnico c’è, al di là dell’errore dell’arbitro”.

Ha poi voluto rimarcare il proprio parere nel proprio editoriale confezionato per il Corriere della Sera, nel quale scrive che qualora il Napoli riuscisse a portare a casa il tricolore, ADL non avrebbe più ambizioni in questo progetto e di conseguenza, tra due anni, sceglierebbe il Bari quando sarà costretto a vendere una delle due società.

Le sue dichiarazioni a riguardo: “C’è in questa cavalcata qualcosa di ventoso, un vago senso di conclusione. De Laurentiis è proprietario anche del Bari, entro due anni dovrà vendere o il Napoli o il Bari. Non è così facile scegliere. A Napoli ha fatto molto, ma gli scudetti li ha vinti solo Ferlaino. Adesso sono tornati amicissimi e non so quanto la vicinanza giovi al ricordo. De Laurentiis ha quasi sempre guadagnato con il Napoli, anche adesso il patrimonio giocatori è di gran lunga superiore ai debiti. Vincesse uno scudetto potrebbe chiedere di più?”.

