Scommesse, è solo l’inizio dell’effetto domino?

A prescindere dal singolo caso, sembra che l’effetto domino nel nuovo filone di scommesse clandestine che coinvolgono i calciatori sia già iniziato. Ci sono molti altri giocatori, alcuni dei quali molto importanti, coinvolti nel giro di scommesse clandestine? Un iceberg di cui si vede la punta ma ancora quanto è profonda la parte sommersa.

A guidare le indagini a Torino è la dottoressa Manuela Pedrotta, che coadiuvata dalla squadra mobile, sarà addetta a stabilire tempi e modi delle audizioni e degli interrogatori. Ad oggi soltanto Fagioli, Tonali e Zaniolo sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di gioco d’azzardo e scommesse illegali, come previsto dalla legge 401 del 1989. Tuttavia, se da un punto di vista criminale il vero obiettivo degli investigatori è il gruppo di criminalità organizzata che gestisce l’operazione, i calciatori possono fornire un valido supporto alle indagini. Dal punto di vista sportivo, i giocatori di calcio rischiano lunghe sospensioni.

Cosa rischiano i giocatori che hanno effettuato scommesse?

I calciatori coinvolti nel filone di scommesse non solo rischiano la sospensione per aver violato il divieto di puntare su competizioni Uefa, Fifa e Figc, che prevede una pena minima di tre anni senza patteggiamenti o collaborazioni, ma potrebbero anche essere condannati per illecito sportivo, con conseguenti sospensioni di quattro anni o più.

A fare da ago della bilancia sarà il tipo di scommesse effettuate e scoprire se riguardavano partite della propria squadra, anche scegliendo una scommessa non strettamente legata all’esito della partita stessa, poiché in tal caso avrebbero comunque contribuito ad alterare il risultato sportivo. E a quel punto non c’è più difesa. Sono finiti nella rete, senza alcuna rete di protezione.

