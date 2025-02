Schwoch: “Un Grassi Regini bis”

Schwoch: Mercato Napoli, un Grassi-Regini bis.

Si è appena conclusa, la sessione invernale del calciomercato e quello del Napoli ha fatto storcere il naso, a molti addetti ai lavori. Tra questi anche l’ex attaccante dei partenopei, Stefan Schowch, durante la trasmissione de “Il Bello del Calcio” su Canale 21, si è così espresso, sul mercato azzurro:

“Penso che quando all’interno di una squadra, si aggiunga qualità, questa sia sempre ben accetta. Non capita tutti gli anni di vincere uno scudetto, soprattutto a Napoli. Penso che la scelta di non intervenire in questa sessione, sia stata voluta dalla società. Mi auguro che Okafor sia stato preso non solo per aiutare, nel corso della settimana, ma per dare un contributo nella conquista del titolo. Sprecare un’opportunità del genere a Gennaio, mi riporta indietro negli anni, quando il Napoli era in lotta per lo scudetto e prese Regini e Grassi. Voto al mercato del Napoli , direi 5”

Per Schowch il pericolo maggiore è rappresentato, dalle alternative in panchina, non all’altezza dell’undici titolare:

“Anche nei ricambi ci sono le categorie. Sicuramente Mazzocchi, con tutta la stima che ho per il ragazzo, non può dare la stessa qualità che dava Kvaratskhelia. È chiaro che tutti ci aspettavamo, qualcosa in più da questo mercato e che qualcuno di importante, potesse arrivare”

Lo sguardo poi viene rivolto al futuro, alle prossime partite, che potrebbero dare un’inclinazione decisiva al campionato:

“Non è un brutto calendario, anche se con la Lazio si è perso in casa. Il Como è una squadra che gioca molto, l’Udinese è quasi preferibile, affrontarlo in trasferta, perché si abbassa molto, togliendo spazio e profondità. Non sarà una gara facile. Tornando al mercato, spero che non porti scorie a Conte”

Speranza che accomuna tutti i tifosi del Napoli, che mercato a parte, riempiranno il Maradona, contro l’Udinese. C’è la voglia generale, di tornare subito alla vittoria.