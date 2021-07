Schwoch sicuro: “Sacrificando solo una pedina, il Napoli può lottare per lo scudetto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Stefan Schwoch, opinionista Dazn: “Bisognerà essere professionali in telecronaca. Ho giocato anche al Torino ed al Venezia. Ma l’amore che c’è tra il Napoli e la città di Napoli per me è sempre enorme. Se dovesse capitare un gol del Napoli durante una telecronaca su Dazn si dovrà mantenere equilibrio...”.

L’ex bomber della promozione in A nella stagione 1999-2000, quella del Napoli di Walter Novellino chiarisce la sua idea sul campionato che si profila all’orizzonte della prossima stagione. “In Serie A si torna con le Sette Sorelle: con tanti punti interrogativi anche per la Juve. Le romane ritrovano due allenatori importantissimi...”.

Ovviamente, un occhio di riguardo, l’altoatesino lo attribuisce proprio al Napoli. “Se dovesse sacrificare solo uno tra Koulibaly e Fabiàn Ruiz, potrebbe essere una grossa pretendente per giocarsela fino alla fine!“.

