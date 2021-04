Schwoch: “Sarri tornerà a Napoli: ho una fonte affidabile!”

Nel corso della quarta puntata di “Any Given Thursday”, Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato del possibile ritorno di Maurizio Sarri in azzurro: “Oggi ho letto diversi giornali riguardanti il ritorno di Sarri al Napoli, che sembrerebbe cosa fatta. Anche per quanto mi è arrivato di riflesso, ho avuto conferme su questa notizia. Chi me ne ha parlato mi riferì all’epoca anche di Higuain alla Juventus. Sarei contento di un suo eventuale ritorno. È stata una storia molto importante per Napoli e qualunque appassionato di calcio guardava quella squadra, a prescindere dal tifo”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati