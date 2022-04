Schwoch: “Il Maradona pieno è un aiuto non da poco in chiave scudetto”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Stefan Schwoch. oggi apprezzato commentatore tecnico su Dazn.

Questo il suo parere circa le percentuali delle pretendenti al trono di Campione d’Italia.

“La Juventus è fuorigioco, se avesse vinto contro l’Inter come meritava di fare sarebbe stato un brutto cliente. Ha tanti giocatori abituati a stare sopra. Secondo me l’Inter, per ampiezza di rosa, può avere qualche possibilità in più. Metterei come percentuali 40% Inter e 30% Napoli e Milan. Rispetto al Napoli, il Milan ha un punto in più e giocatori che, in giornata, possono trovare la situazione da soli. Il Napoli per vincere deve giocare bene, difficilmente vince giocando male. Invece Inter e Milan ci riescono...”.

Secondo Schwoch la volta finale per assegnare lo scudetto potrebbe concludersi davvero all’ultima giornata.

“Non c’è dubbio, ci sono tre squadre impegnate che se la giocheranno fino alla fine. Il Maradona pieno è un aiuto non da poco. In quello stadio non c’è una spinta ma un’onda anomala. Io mi ricordo ancora Napoli-Brescia decisiva per la promozione, quando loro entrarono in campo a riscaldarsi ci fu un boato che li costrinse a tornare in palestra. Con questo sostegno bisogna cercare di vincere tutte le partite in casa!”.

Osimhen risolutivo con le Big

Indimenticato bomber del Napoli di Novellino, che ottenne la promozione in Serie A nella stagione 1999-2000, Schwoch è rimasto nel cuore dei tifosi azzurri, pur avendo giocato all’ombra del Vesuvio soltanto un anno. A tal proposito, l’altoatesino non nasconde le sue preferenze.

“Tifo per il Napoli sotto sotto? Anche sopra sopra! In telecronaca bisogna essere professionali, giustamente, ognuno di noi tifa per una squadra ma poi è logico che quando lavora si è professionali...”.

Titolare del record di marcatore più prolifico di tutti i tempi nel campionato di Serie B con 135 reti complessive, Schwoch ha maturato la sua idea su Victor Osimhen.

“Sono contento che non ci siano più scontri diretti perché lui deve fare l’ultimo step per essere risolutivo con le grandi squadre. Negli incontri importanti gli manca qualcosa per diventare un vero top. Però quando gioca con altre squadre fa la differenza, non ha ancora qualità espresse del tutto però con le squadre che non siano le 3-4 di vertice ha sempre fatto gol o risolto le partite. Forse soltanto la Fiorentina e la Roma sono gli scontri di vertice. Osimhen comunque è il giocatore che se gli lasci spazio davanti è pericoloso, peraltro sul gioco aereo si fa rispettare. E a fine campionato tante partite si sbloccano sui calci piazzati, perché magari c’è più tensione e non c’è più una manovra bella da vedere. Il Napoli sui piazzati ha giocatori interessanti...”.

Verso Napoli-Fiorentina

Da buon opinionista tv, Schwoch non può esimersi da fare un pronostico per la gara di domenica con la Fiorentina.

“Arrivano a Napoli bene dopo la vittoria nel derby toscano. La squadra viola gioca sempre per fare risultato e questo al Napoli può fare comodo. Italiano è molto molto bravo, forse il più bravo tra gli emergenti insieme a Dionisi. Ha vinto sia con Trapani che con Spezia, non sono risultati fatti per caso. La Fiorentina ha una sua identità. Certamente non verrà a Napoli a difendersi, perché se inizia a palleggiarti addosso può fare male. Magari rischierà qualcosa in più, però mi aspetto una Fiorentina propositiva!“.

