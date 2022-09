Schwoch: “Dopo il Liverpool non puoi aver paura di nessuno”

Stefan Schwoch, ex azzurro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Simeone non attacca la profondità con la velocità di Osimhen, non è così forte di testa ma ti dà una grossa mano in fase di manovra e non solo. E’ uno che corre, è uno che non molla mai. E comunque l’anno scorso ha segnato 17 gol. Non penso che lo Spezia venga al Maradona a chiudersi in difesa. Il Napoli può trovare più spazi, ma Kvara e Cholito sono giocatori ai quali non si può lasciare spazio. Lo Spezia è una squadra molto equilibrata. Comunque sia il Napoli che ha asfaltato il Liverpool non può avere paura dello Spezia”.

