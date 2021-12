Schmeichel: “Vincere contro il Napoli può darci grande autostima”

Kasper Schmeichel, presente in conferenza stampa insieme a Brendan Rodgers, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Napoli–Leicester.

“Nessuna partita è facile, ci sono squadre forti che sembrano facili da battere. In Europa tutti giocano in maniera differente, è tutto più difficile. L’esperienza può essere un grande aiuto, abbiamo un mix di ragazzi giovani e gente di esperienza…”.

“Giocare contro un club forte come il Napoli è sempre difficile, ci metterà alla prova. Vincere ci può dare maggiore autostima, ma non vogliamo pensare al post partita ma solo a quello che succederà in campo...”.

“Non do troppa importanza ai gol subiti, l’importante è vincere. Quando non hai una grande tenuta difensiva è normale subire gol, noi cerchiamo di limitarli…”.

“Il clima non è un problema, bisogna essere sempre concentrati al 100%. Siamo abituati a questo clima, sembra di essere atterrato in Inghilterra e non in Italia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati