Schmeichel fiducioso: “Napoli grande club, ma vogliamo arrivare in fondo”

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, Kasper Schmeichel ha risposto alle domande dei giornalisti, presentando Leicester-Napoli.

“Vogliamo arrivare il più lontano possibile in Europa League. Anche se giocare in Europa non è mai semplice, riteniamo possibile arrivare fino in fondo a questa competizione!“.

Dalle parole del danese traspare grande fiducia.

“Abbiamo avuto un buon inizio di stagione. Ci sono state delle situazioni difficili, ma ne siamo venuti fuori trovando il nostro ritmo. Domani avremo l’occasione di acquisire altri minuti. Sono sicuro che faremo una buona corsa e lotteremo per stare in alto“.

Un atteggiamento propositivo, frutto della buona stagione passata, in cui il Leicester ha vinto la FA Cup, pur mancando l’accesso alla Champions sul filo di lana.

“Resterà sempre delusione quando vai così vicino agli obiettivi. Ma avrei firmato per finire quinti e vincere l’FA Cup, è stato un successo. Il club ha sempre voluto proseguire il suo percorso di crescita: il campo di allenamento, l’ampliamento dello stadio, il mercato, sono chiari segnali della voglia di miglioramento. Ma non guardiamo più al passato, è tempo di pensare al futuro. Siamo in quattro competizione e sono tutte alla nostra portata“.

Dichiarazioni da leader, come del resto deve essere un capitano che si rispetti. Del resto, quest’anno al portiere sono stati affibbiati i gradi di capitano.

“Essere capitano di questo club è uno dei più grandi onori che potessi avere. E’ un ruolo enorme e va riempito…“.

A chi chiede se ci siano squadre con più qualità del Leicester in Europa League, Schmeichel oppone la stessa sicurezza che palesa tra i pali.

“Non guardiamo gli altri, ma solo noi stessi. Quando penso al nostro spogliatoio, ho motivo di essere estremamente fiducioso. In questa competizione ci sono squadre di prim’ordine, ma sono molto fiducioso“.

Fiducia sì, ma mai tracotanza. Ecco cosa pensa del Napoli il portiere danese.

“Domani arriva un grande club al King Power Stadium. Negli ultimi dieci anni hanno sfidato le migliori squadre al mondo e sono sempre stati pericolosi, ma noi ci faremo trovare pronti. Spero in un’altra serata speciale. Non ce ne sono state tante ultimamente, ma in quelle che abbiamo avuto mi sono davvero divertito. Giocare senza tifosi la scorsa stagione ci ha tolto l’emozione di certe serate“.

Finale dedicato a due compagni di squadra. Innanzitutto il gigantesco difensore Vestergaard, compagno pure in Nazionale.

“Non ho mai fatto segreto del fatto di essere un fan di Vestergaard, un grandissimo calciatore. Mi sento sempre molto sicuro tra i pali quando c’è lui e questo è il più grande complimento che si possa fare a un difensore. Ha un fisico imponente, ma è dinamico, ha piedi buoni ed è una minaccia anche nell’area avversaria. Sta entrando nei suoi anni migliori e fortunatamente li trascorrerà qui al Leicester. E’ un chiacchierone, un leader. Si è inserito davvero bene e non vedo l’ora di vederlo fare bene con questa maglia“.

Sul rapporto con il suo secondo, invece, si esprime così.

“Credo che Ward sia un portiere di prim’ordine e lo ha dimostrato sia agli Europei col Galles che qui quando ha giocato. Non si può fare altro che migliorare quando ti alleni con uno con le sue qualità. Ci piace lavorare in gruppo, c’è tanto rispetto. Ci stimoliamo a vicenda ogni giorno e così miglioriamo”.

