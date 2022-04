Schira’ sul mercato: Italiano il pallino del presidente, puo’ liberarsi grazie al procuratore”

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolo’ Schira’, e stato imntervistato dalla radio ufficiale del Calcio Napoli, e parlando di mercato si e’cosi espresso:

“Dopo queste prime crepe tra De Laurentiis e Spalletti, il Napoli potrebbe tornare su dei vecchi pallini per la panchina, De Zerbi, Gasperini e Italiano. Nessun di questi tecnici potrebbe restare dove sono attualmente. De Zerbi, sappiamo tutte le vicissitudini che hanno colpito l’Ucraina, la sensazione è che se dovesse trovare una proposta interessante andrà via. Gasperini sembra ormai a fine ciclo, è vero che ha altri due anni di contratto, ma dopo 6 anni straordinari all’Atalanta, credo che dopo l’addio di Sartori possa esserci anche il suo addio. Italiano ha una clausola rescissoria molto alta di 10 mln, ma quando c’è una clausola, ma soprattutto quando un tecnico si affida a Ramadani, lo fa perché spera che lo possa portare ad un top team. Sappiamo gli ottimi rapporti tra il potente agente e il Napoli, da qui l’accostamento al tecnico dei viola.

Qualche innesto del Napoli a centrocampo? Non è un mistero che il Napoli apprezzi i talenti dell’Empoli con Bajrami, anche lui assistito da Ramadani, e Aslani. I rapporti tra i club sono molto buoni, ma il Napoli non guarda solo in casa Empoli ma anche a Verona, sta monitorando Tameze e Barak. Qualcosa a centrocampo si farà, infatti Demme potrebbe andare via così come Fabian, che a scadenza tra un anno non ha nessuna intenzione di rinnovare e quindi c’è la sensazione che qualcosa in estate possa succedere. Quindi il Napoli per sostituire lo spagnolo dovrà prendere un grande centrocampista”.

