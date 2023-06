Schira: Coincecao e Nagelsmann clausole troppo onerose!

L’esperto della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira è intervenuto quest’oggi a Radio Kiss Kiss, per fare un punto della situazione, sul mercato allenatori, in casa Napoli.

Tanti i nomi che si susseguono nelle ultime ore, prendono corpo le voci che portano a Sergio Coincecao del Porto, più quella tedesca di Nagelsmann , ex Bayer Monaco.

Schira dai microfoni di Radio Kiss Kiss, fa chiarezza, raffreddando gli animi:

“Aurelio De Laurentiis sta sondando vari nomi, per la panchina del Napoli. Io credo che quello più probabile, il Mister in pole, sia Vincenzo Italiano. Un pallino che il presidente azzurro, aveva già due anni fa, prima che arrivasse Spalletti. Visti gli ottimi rapporti con la Fiorentina e Commiso, non si vuole destabilizzare un ambiente, che in questo momento, deve preparare la finale di Conference League. Italiano ha ancora degli anni di contratto, ma si può trovare una soluzione. Si parla molto di Coincecao e Nagelsmann, ma la vedo difficile, i due hanno clausole rescissorie più da Premier League. Conoscendo De Laurentiis, non pagherebbe mai quelle somme, più probabile si arrivi ad una scelta nostrana, come per l’appunto, quella di Italiano. Scusate il gioco di parole”

Chiaro ed esaustivo, l’esperto di mercato, che poi affronta, anche la questione legata al direttore sportivo:

“Cristiano Giuntoli dopo otto anni, sente di essere arrivato alla conclusione di un ciclo. Vorrebbe vivere una nuova avventura, la soluzione Juventus è stimolante, gli garantirebbe un contratto più lungo e più remunerativo. Nella prossima settimana è previsto un incontro con De Laurentiis, per definire la situazione. Come alternative il Napoli ne ha diverse, Accardi piace. Anche lui ha un contratto che lo lega all’Empoli, per altre due stagioni, ma visti i buoni rapporti con Corsi, non sarebbe difficile trovare una quadra.

Non è l’unico nome in agenda, la famiglia De Laurentiis segue anche la candidatura di Ciro Polito.

Uomo di casa, che sta facendo molto bene a Bari. In questi due anni ha ottenuto una promozione e quest’anno si sta giocando i playoff, per la promozione in serie A.

C’è anche un’altra possibilità, che porta al nome di Maurizio Micheli. Responsabile dell’area scouting, vero artefice degli acquisti di Anguissa e Kvaratskhelia, tanto per citarne alcuni. L’idea è quella di una promozione a direttore sportivo, mantenendo tutto il suo staff”

Un’altra ipotesi, sicuramente da non scartare. Una cosa è certa, il Napoli prepara la festa di Domenica, ma sotto traccia, sta lavorando alacremente alla prossima stagione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati