Schintu: “L’Italia calcistica accolga le giocatrici afghane”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ignazio Schintu, direttore operazioni, emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana, soffermandosi sulla situazione delle giocatrici afghane.

“La situazione nell’hub di Avezzano? Finora sono state accolte tantissime persone”

“Tra queste, anche ragazze provenienti da Kabul, a cui stiamo dando molto supporto, soprattutto psicologico. Rispetto a quando sono arrivate, queste ragazze stanno molto meglio, stanno prendendo consapevolezza del luogo e della realtà in cui si trovano e speriamo che possano integrarsi in Italia. Con la Prefettura dovranno avviare l’iter per il riconoscimento dello status di rifugiate politiche, poi sarebbe bello se riuscissero a trovare una squadra per coltivare la passione del calcio. Quando le abbiamo cercate, le abbiamo trovate che stavano giocando a calcio con la maglia della Nazionale afghana, a ulteriore testimonianza dell’amore che hanno per questo sport”.

