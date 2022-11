Scarlato: “Sono 3 le caratteristiche del Napoli. Su Spalletti, Di Lorenzo e Kim…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gennaro Scarlato, ex calciatore:

“Di Lorenzo capitano? Era l’uomo ideale che potesse ricevere in eredità questa fascia. Nel corso di questi anni le sue prestazioni sono state sempre un crescendo. Quest’anno ha fatto un’annata straordinaria fino all’interruzione.

Il Napoli quest’anno sta facendo cose incredibili, è a +8 ma poteva essere a +11. Vediamo una squadra che lavora con una coesione unica. Assomiglia al Napoli di Sarri, ma quest’anno si vedono più partecipi tutti.

Kim? Ha sorpreso anche me perché non lo conoscevo, è stato rapidissimo ad integrarsi. Non sbaglia mai e quando ha fatto un errore nell’ultima partita l’ha ammesso subito. È un Napoli che fa meno costruzione dal basso, meno possesso sterile ed è molto più efficace. Devi trovare la predisposizione dei calciatori, si è creato il giusto mix.

Non pensavo che si potessero trovare dei sostituti validi ai giocatori che sono andati via. Tanti giocatori che negli ultimi 7/8/10 anni hanno fatto la storia del Napoli. Sono stati bravi perché già sapevano dove andare a riparare con le figure ben definite. Negli anni scorsi lo zoccolo duro prendeva le decisioni più importanti, quindi non era facile che ci fosse la voce dell’allenatore come unica all’interno dello spogliatoio.

Quando io ero al Napoli? Stabilimmo un rapporto stretto all’interno della squadra e questo ci permetteva di uscire dalle difficoltà dando qualcosa in più. Quest’anno è stato Spalletti che ha stabilito determinate regole”

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati