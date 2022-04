Scarlato ricorda Rincon: “Grande uomo, aveva una visione di gioco pazzesca”

Gennaro Scarlato ricorda per MattinaLive, in onda su Canale 8, il centrocampista colombiano Freddy Rincòn, scomparso per le conseguenze di un incidente stradale.

“Sono molto triste per la scomparsa di Freddy Rincòn, un grande uomo prima di un grande calciatore. Ricordo perfettamente le sue 28 presenze ed i 7 gol in maglia azzurra, un bottino di tutto rispetto per un centrocampista. A Napoli venne anche un po’ criticato, ma purtroppo scontava la delusione post-Maradona della città che cercava un nuovo Diego. Tecnicamente era indiscutibile: aveva una visione di gioco pazzesca, sapeva vedere la giocata molto prima che gli arrivasse il pallone. E poi aveva una simpatia contagiosa sia dentro che fuori dal campo. Era un giocatore perfetto: bravo tecnicamente, umile e simpatico nello spogliatoio…“.

Per Scarlato, l’incontro con Rincòn è stato un momento di crescita professionale fondamentale.

“E’ sempre stato un ragazzo simpatico, sorridente, una persona stupenda e umile che dava quel qualcosa in più a tutto il gruppo squadra. Avevo 17-18 anni quando l’ho conosciuto per la prima volta ed essere agevolato nelle mie prime esperienze tra i professionisti da campioni del suo calibro fu molto importante e mi permise di crescere in modo diverso, con maggiore maturità nonostante l’età…“.

Su chi oggi possa ricordare Rincòn del Napoli attuale, Scarlato non ha dubbi.

“Nel Napoli di oggi rivedo molte delle sue caratteristiche umane in Koulibaly, uno solare, carismatico e sempre disponibile verso i compagni come lo era Rincòn!“.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati