Scarlato: Bisogna trovare un ruolo ad Elmas. Crotone non sarà difficile.

In diretta a “Punto Nuovo Sport Show“, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gennaro Scarlato, ex calciatore del Napoli, soffermandosi su Elmas e la partita con il Crotone.

“Elmas da due anni al Napoli e ancora non riescono a trovargli un ruolo”

“Mi sono divertito a fare il difensore centrale. Mi piaceva avere la palla tra i piedi. Elmas penalizzato dal fatto di essere un Jolly? Dipende dalle caratteristiche. Elmas è da due anni che è a Napoli e ancora non gli hanno trovato un ruolo. Forse nemmeno lui si mette così a disposizione, forse ci sono giocatori superiori a lui. Sta di fatto che nella Macedonia fa meglio“.

“Crotone? Cosmi esperto, ma non credo che gli azzurri avranno problemi”

“Cosmi ha dato una scossa. È molto esperto e sa come toccare i punti giusti di una squadra che deve salvarsi. Certo la differenza tecnica è abissale, credo che la partita non presenti problemi per il Napoli“.

“Ampio turn over con il Crotone e corsa Champions?”

“Potrebbe essere. Credo che nell’organico ci siano tanti giocatori importanti. Sono convinto che il turn over ci possa stare, ma chi viene scelto non farà rimpiangere i titolari. Fino a un mesetto fa avrei detto che era difficile arrivare in Champions, oggi ho qualche speranza in più. È normale che c’è una partita importante contro la Juve, dove se riesci a fare risultato, ce la può fare”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati