Scanzi: “Adoro Spalletti, vorrei intervistarlo. Su quello che è successo alla Beccaglia poi…”

A Radio Punto Nuovo nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Andrea Scanzi.

Il noto scrittore e giornalista ha commentato innanzitutto l’episodio che ha coinvolto a Greta Beccaglia: “Ho immaginato che si trattasse del classico personaggio che si esalta leggendo i post di Salvini e Meloni. Il che non significa che tutti quelli di destra sono molestatori, anzi. Francamente, non me lo immagino come un grande intellettuale, che non si esalta come uno che legge Pertini e Berlinguer. Ma me lo immagino come uno che faccia battutacce sui neri e sugli omosessuali. Vedendo il suo profilo, ho avuto ragione: fermo restando che magari in privato sarà anche simpatico...”.

Scanzi poi mette momentaneamente da parte la proverbiale ironia che lo contraddistingue e lancia una sorta di appello: “Dicono che sia distrutto, sta ricevendo tantissime insulti ma questi atteggiamenti belluini, questa idea della donna come oggetto, è un problema di educazione...”.

Ovviamente, il dibattito poi non poteva che spostarsi su temi di natura prettamente calcistica. Questa l’idea di Scanzi circa il campionato: “Un po’ per gufare un po’ perché ho paura e credo che la favorita sia l’Inter. Il Napoli mi sta da sempre simpatico, adoro Spalletti. Mi diverte anche quando dice cose non condivisibili. Ha delle chance importanti di vincere lo scudetto...”.

In queste ore all’ombra del Vesuvio non si parla d’altro della opportunità che il Napoli si sarebbe fatto scappare, lasciando che Zlatan Ibrahimović si accasasse al Milan: “Bellissima l’intervista di Ibra con il Corriere. Ci mancherà da morire, e divisivo, sborone e megalomane. Ma suscita emozione; il re assoluto al Milan. Mi piacciono questi giocatori che possono inciampare. Maradona tra 50 anni lo studieranno, Non c’è bisogno del giocatore anonimo. Scriverei un libro su Ibra o su Maradonna, non su Chiellini. Con tutto il rispetto per Chiellini“.

