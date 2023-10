Scandalo Scommesse in Serie A, Ora anche gli “Orbi” vedono piu’ nero che bianco!

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa ha aperto i possibili scenari sullo scandalo scommesse aperto dalle rivelazioni di Fabrizio Corona:

“Ci sono tre possibilità: o hanno giocato su siti irregolari ma non sul calcio è quindi è prevista un’ammenda legale ma non c’è niente dal punto sportivo. Oppure hanno scommesso sul calcio e per un calciatore è una cosa seria. E se hanno giocato sulla loro squadra, in questo caso, è una cosa serissima. Se escono presidenti proprietari che hanno scommesso sulle loro squadre a quel punto si parla di retrocessione per illecito diretto, come se i giocatori avessero scommesso sulle loro squadre”.

“Su tante cose scritte c’è un po’ di ignoranza. Non è che se uno gioca è ludopatico. Ma c’è una serie di cose per andare al posto giusto per parlare di ludopatia e di malattia, è una cosa che deve essere definita a livello medico. Questa è una dipendenza psicologica ed è molto più complessa da provare a livello legale. Non parliamo di ludopatici” ha continuato il telecronista di Sky Sport.

“Perché quella è una cosa seria, rovina famiglie e vite, non un milionario che scommette, parliamo di gente che rovina generazioni. Parliamo tenendo conto delle giuste conoscenze. Quando ci sono scommesse irregolari ci sono gli alert, che è quello che si voleva evitare. Bisogna vedere cosa hanno in mano i magistrati” ha concluso Caressa.

