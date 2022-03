Scamacca, tra mercato e Nazionale: “I paragoni con Ibra fanno piacere”

Da qualche settimana a questa parte c’è una voce che gira con una certa insistenza all’ombra del Vesuvio: Gianluca Scamacca sarebbe finito nel mirino del Napoli.

E’ sempre più concreto, infatti, l’interessamento di almeno un paio di Top Club della Premier League verso Osimhen, che piace particolarmente a Newcastle e Tottenham. La società partenopea valuta il nigeriano non meno di 90 milioni di euro. Ovviamente, qualora arrivasse davvero un’offerta così irrinunciabile, De Laurentiis non si lascerebbe scappare l’ipotesi di monetizzare la cessione del suo centravanti.

Anche perchè, immediatamente dopo, il presidente reinvestirebbe una parte di quanto incassato, rivolgendo le sue attenzioni proprio su Scamacca, che il Sassuolo lascerebbe andare in cambio di 35-40 milioni di euro.

“Seguirò il cuore”

Ovviamente, non c’è solo il Napoli sulle tracce dell’attaccante neroverde. E’ indubbio, però, che Scamacca sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. A tal proposito, in una intervista rilasciata a “Il Corriere dello Sport”, il centravanti s’è espresso così circa il suo futuro: “Non ci penso, non mi sono mai dato limiti. Quando ci sarà da decidere seguirò il cuore. Sono andato all’estero una volta e non mi spaventa rifare quella scelta. Le voci di interessamento di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo. Ma non seguo troppo il calciomercato, certe situazioni non si concretizzano in fretta...”.

Scamacca sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, al punto tale da scomodare paragoni importanti, tipo l’accostamento con Ibrahimovic: “Essere avvicinato a un campione del genere fa solo piacere. Ma io ho la mia strada, il mio modo di giocare…”.

“Daremo il massimo per andare al Mondiale”

Tuttavia, prima di pensare al mercato, c’è la Nazionale. Incombono gli spareggi Mondiali, un appuntamento da non fallire per gli Azzurri: “E’ un momento importante, bisogna essere concentrati. Daremo il massimo per portare l’Italia al Mondiale. Gli spareggi bisogna vincerli per forza. Io mi sono trovato benissimo nelle prime convocazioni, sono stato accolto come in una famiglia. E’ un gruppo compatto!“.

