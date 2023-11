Scalvini: Sono ottimista per Napoli.

Il difensore dell’Atalanta, in estate accostato anche ai partenopei, Giorgio Scalvini ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso l’Eco di Bergamo.

In vista della sfida di sabato, contro i campioni d’Italia, Scalvini è fiducioso sia sul suo recupero, che sulla partita:

“Sto superando un periodo di lombalgia che mi ha tenuto lontano, dal campo. Fortunatamente il recupero sta andando bene, sono ottimista per la partita contro il Napoli. È importante tornare in forma e dare il mio contributo alla squadra”

Dopo una sosta di quindici giorni, ogni gara rappresenta delle insidie. In queste due settimane il Napoli ha cambiato allenatore, ma gli uomini di Gasperini preparano la gara con la massima concentrazione. Lo conferma lo stesso Scalvini:

“Affrontare giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen, richiede un lavoro di squadra e una solida difesa. Il nostro obiettivo è collaborare come un’unità, per neutralizzare le loro minacce”

Gli orobici attualmente sono dietro in classifica, proprio per questo l’opportunità di Sabato è ancora più ghiotta. Per il giovane difensore, il gruppo ha lavorato al meglio, verso questo obiettivo:

“Ogni partita è un’opportunità per crescere e dimostrare il nostro valore. Sia in campo nazionale che europeo, l’Atalanta ha le carte in regola per fare grandi cose. Io sono qui per dare il mio contributo a questa missione”

Il messaggio è chiaro, la squadra di Gasperini ci crede, vuole fare un salto di qualità in questa stagione.

Per gli uomini di Mazzari, un motivo in più per dare il 101% e ripartire alla grande.

