“Saudade partenopea per Zielinski…anche la moglie ha detto no al trasferimento!” A riferirlo e’ Raffaele Auriemma

Clamoroso quanto raccontato da Raffaele Auriemma attraverso i suoi canali social, precisamente su Twitter. Cambia lo scenario e Zielinski potrebbe restare a Napoli: “+++ ULTIMORA +++ ZIELINSKI ha cambiato nuovamente idea! Fino ad ulteriore e nuova decisione, pare abbia deciso di rinunciare alla cascata di soldi che gli sarebbe caduta addosso andando in Arabia. Nei due giorni di riposo raggiungerà in Polonia la moglie che ha già detto di no“. Ha scritto l’esperto giornalista attraverso Twitter.

Il calciatore che sembrava ad un passo dal trasferimento in Arabia, potrebbe restare ancora in maglia azzurra. A questo punto si accorderebbe con il club per un rinnovo contrattuale a cifre più basse di quelle proposte dall’Arabia, ma la sua volontà sarebbe quella di restare in maglia azzurra agli ordini di mister Rudi Garcia. Anche la moglie sarebbe, dunque, propensa alla permanenza. Nelle ultime ore sembrava fatto l’addio al Napoli, ma il calciomercato cambia tutto da un momento all’altro.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati