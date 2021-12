Sassuolo-Napoli vista dai principali quotidiani sportivi

Dopo la vittoria schiacciante sulla Lazio, il Napoli ‘cade’ a reggio Emilia all’ultimo minuto di gioco regolamentare. Gli azzurri dopo essere passati in doppio vantaggio si sono fatti rimontare due gol in 20 minuti di gioco. I principali quotidiani sportivi non si sono risparmiati in fatto di giudizi, di seguito le disamine.

Il punto di vista del Corriere dello Sport

Il noto giornale si sofferma sul fatto che ci la rimonta del Sassuolo viene completata con un fallo su Rrahmani non ravvisato dall’arbitro nonostante fosse evidentissimo. Subito dopo viene assegnato il calcio di punizione dal limite che porta gli emiliani al pareggio. Nella propria moviola, il Corriere definisce quello dell’arbitro Pezzuto un “disastro finale”. Infine, si sofferma sugli infortuni, sottolineando quanto abbiano influito negativamente le perdite di Insigne, Fabian e Koulibaly.



La disamina della Gazzetta dello Sport

La Gazzetta titola “Napoli frenato e a pezzi”, mettendo in evidenza quanto la gara di ieri sera abbia inciso sugli azzurri più del dovuto a causa non soltanto del pareggio, ma anche degli infortuni subiti. Mertens viene definito concreto e a Fabian va il merito di essere migliore in campo.

