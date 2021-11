Sassuolo-Napoli, preoccupano i precedenti: solo 3 vittorie in 8 partite

In quel di Reggio-Emilia, il Napoli capolista affronterà il Sassuolo nel match di domani sera in programma alle ore 20:45. La squadra di Luciano Spalletti è chiamata ad affrontare la terza partita del tour de force che precede la sosta natalizia. Situazione non differente per Alessio Dionisi, tecnico neroverde, il quale dopo aver battuto il Milan in un tempio del calcio come San Siro, cercherà di tendere una trappola agli azzurri che stanno vivendo uno dei migliori inizi di campionato degli ultimi anni.

Come arrivano a questa partita

Le due squadre lottano per obiettivi molto diversi, ma gli emiliani sono comunque tra le più temibili e difficili squadre da affrontare per il gioco che propongono a viso aperto indipendentemente dall’avversario. Infatti, i padroni di casa oltre a vincere nello stadio del Milan, hanno espugnato l’Allianz Stadium all’ultimo minuto di gioco, lasciando la Juventus a bocca asciutta in un match che avrebbe meritato di vincere. Dunque, l’entusiasmo è dalla loro, ma l’esperienza dell’11 di Spalletti può fare la differenza. I partenopei sono tra le squadre che in questo campionato rimontano di più dalle situazioni di svantaggio e contano soltanto una sconfitta dopo 14 gare nonostante abbiano affrontato rose come Fiorentina, Juventus, Roma, Inter e Lazio.

Numeri contro il Napoli

Tra Sassuolo e Napoli si sono disputate ben otto gare al Mapei Stadium dalla stagione 2013/14 (primo anno in Serie A per i neroverdi) e gli azzurri sono riusciti a portare a casa il bottino pieno soltanto in tre occasioni. Le altre gare si sono concluse quattro volte in pareggio ed una sola volta con la vittoria dei padroni di casa. I dati parlano chiaro: gli emiliani sono sempre stati una brutta gatta da pelare per l’attuale capolista. Restando in tema e dando uno sguardo ai numeri possiamo notare come il Napoli abbia segnato soltanto 12 gol e ne abbia subiti addirittura 10 negli scorsi scontri. Una nota positiva c’è e porta il nome di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è andato a segno 5 volte contro il Sassuolo, questo fa della prossima avversaria degli azzurri una delle sue prede preferite in assoluto.

Infortuni: chi perde di più

Non è sicuramente un periodo semplice per Luciano Spalletti. Sta fronteggiando diversi infortuni pesanti nelle ultime settimane. Parliamo di Osimhen, Anguissa e Politano, con quest’ultimo recuperato in extremis per la negatività al COVID-19, ma che comunque non potrà partire dal primo minuto. Non è da meno Alessio Dionisi che conta tra gli indisponibili Boga e Djuricic che assieme a Obiang, Goldaniga e Romagnoli non saranno della partita.

