Sassuolo-Napoli: le formazioni ufficiali

Sono tre punti importantissimi quelli che si sfidano Emiliano Francesco Bigica e Francesco Calzona nel recupero della 21^ giornata di Serie A. Il primo ha il compito di ripartire dopo l’esonero di Dionisi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calzona, invece, serve una vittoria dopo la falsa partenza in campionato contro il Cagliari, per riprendere la corsa alla zona Europa.

Ecco gli 11 titolari scelti da Emiliano Francesco Bigica:

(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Ecco invece l’11 scelto da Francesco Calzona:

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati