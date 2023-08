Sassuolo, Berardi ancora ai margini.

Il mercato ancora aperto, costringe gli allenatori a rivoluzionare le squadre, per motivi non propriamente tecnici. È stato così per Garcia, nella trasferta di Frosinone, che ha dovuto tenere Lozano in panchina tutta la partita. Nonostante il messicano, sarebbe stato utile, vista l’assenza di Kvaratskhelia, come dallo stesso tecnico francese, dichiarato in conferenza stampa pre-gara.

Stesso discorso per Dionisi, che par la trasferta di Napoli, dovrà fare a meno, ob torto collo, di Berardi. L’attaccante neroverde è ancora ai margini della rosa, in contrasto con la società, per le vicende di mercato. Nonostante l’AD Carnevali abbia chiuso in maniera netta, la possibilità di una cessione del suo capitano, la Juventus continua il pressing sull’esterno della Nazionale. In attesa di capire la situazione Kean, i bianconeri tengono calda la pista con il Sassuolo, fino all’ultimo giorno di mercato. Per queste ragioni difficilmente, Dionisi convocherà l’attaccante per la sfida del Maradona. In compenso l’allenatore toscano recupererà Tressoldi dopo il turno di squalifica. In attacco agirà Pinamonti, sostenuto da Lauriente’, che tanto piace proprio agli azzurri.

Garcia, che non farà conferenza stampa pre partita, potrà contare sul rientro di Kvaratskhelia. Sarà la prima partita del Napoli scudettato, davanti al proprio pubblico. Motivazione in più per gli azzurri, per una partita di orgoglio e determinazione. Nonostante le vicende di mercato, abbiano creato qualche malumore. Il mancato arrivo di Gabri Veiga e una campagna acquisti, ad oggi sottotono, non lascia i tifosi pienamente convinti. Napoli si aspetta da De Laurentiis, almeno un colpo di prestigio. Al 31 Agosto c’è ancora del tempo, la speranza di un acquisto altisonante, resta sempre viva.

