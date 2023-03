Sarri: Se vinci a Napoli sei un re

Proprio dal suo capo popolo, arriva la prima sconfitta della stagione , per il Napoli, al Maradona. Il tecnico della Lazio, a fine partita, vince soprattutto da un punto di vista tattico.

Così Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN:

“È da qualche anno che non cambio modo di giocare a Napoli, ma leggete la panchina che hanno loro e quella che ho io”

Sottolinea il tecnico della Lazio, che comunque le sue scelte erano quasi obbligate. Per Vecino è stata la vittoria più prestigiosa della stagione , così anche per Sarri?

“Una vittoria che vale tre punti, importanti perché presi contro una squadra che sta facendo un campionato straordinario. In casa avevano fatto 11 vittorie e un pareggio, venire a vincere qui è molto importante. La squadra ha fatto una partita di alto livello, per applicazione, abnegazione, determinazione, secondo me dal punto di vista tecnico, possiamo fare di più”

Da un punto di vista mentale, la Lazio è maturata ?

“Il problema nostro non è mai stata la singola partita, noi ogni tanto queste gare le facciamo. Bisogna avere più continuità, rispetto all’anno scorso siamo migliorati. Speriamo di aver preso la strada giusta”

Tatticamente i giocatori si sono molto applicati, soprattutto nel sacrificio da parte delle punte esterne:

“Lo hanno fatto molto bene, anche Cancellieri e Pedro, per gli esterni oggi era una partita difficile, di sacrificio. Col loro palleggio bisognava dare il massimo”

Lazio al secondo posto, per una notte, credete nel raggiungimento di un posto in Champions League?

“Martedì dobbiamo già giocare un’altra partita, al momento non guardiamo la classifica”

Sarri in questi giorni è stato definito un capo popolo, Spalletti cosa sara’ dopo questa stagione?

“Dopo questa stagione, se arriva dove sicuramente arriverà, diventerà un Re. Vincere è bello da ogni parte, ma vincere a Napoli è qualcosa di particolare. Sono contento per Luciano, che si toglierà questa soddisfazione”

Così chiude il Comandante, augurando all’avversario, la vittoria non di una battaglia, ma della guerra.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati