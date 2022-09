Sarri in Conferenza Stampa: “Stiamo sui c……. a qualcuno!”

Maurizio Sarri e un vero “Uragano” in conferenza stampa al termine della sconfitta patita contro il Napoli per 2 a 1 in rimonta, e si scaglia pesantemente sull’ arbitro, queste le sue dichiarazioni:

Tredici ammonizioni per la Lazio nelle ultime 4 giornate, una solo agli avversari:

“Non so quello che ha intenzione di fare la società, è palese che stiamo sui coglion* a qualcuno. E ce lo hanno anche detto. Dopo la partita contro il Bologna nel sottopassaggio ce lo hanno rinfacciato. Gli episodi stasera sono inquietanti e poi siamo usciti con tutti ammoniti noi. Anche il Var è inquietante oggi, Rocchi deve intervenire. Poi con il Napoli, che è una grande squadra, puoi perdere. Abbiamo fatto bene i primi 20 minuti e gli ultimi 20, in mezzo anche per colpa del gol abbiamo fatto all’inizio siamo diventati troppo attendisti”.

Spalletti ha elogiato l’arbitro Sozza…

“Se avesse arbitrato a parti invertite sarei molto contento anche io, è normale”.

Le differenze rispetto all’Inter?

“Se apri la partita, con un’azione per uno, con il Napoli è molto rischioso. Non so se sia più forte ma più tecnica sicuro”.

Milinkovic ha fatto il Milinkovic quando è uscito Luis Alberto?

“No siamo molto simmetrici nei compiti da svolgere, non ci sono compiti diversi, esclusi gli ultimi minuti in cui abbiamo alzato Milinkovic”.

La scelta di Luis Alberto?

“Il Napoli ha talmente tanta qualità nel palleggio che per fronteggiarlo ho deciso di aumentare la qualità del nostro”.

