Sarà la Mente a vincere il Campionato dopo il Mondiale

Mondiale

Il calcio moderno nulla lascia al caso. Un pc può dirigere non solo un allenamento ma una intera preparazione fisica. Una intera stagione nei dati conservati dallo staff tecnico. Gli atleti sono osservati per l’intera giornata. Piccoli aggeggi di alta gamma, registrano ogni minima caratteristica del calciatore. I chilometri fatti durante una partita, la frequenza cardiaca, i battiti a riposo, il respiro ed il recupero. Finita la gara è possibile valutare un corpo che si ristabilisce ed anche quando riposa.

Lo studio del sonno, del ritmo sonno-veglia può dare indicazioni importanti per la prestazione di un atleta professionista.

Se quindi è possibile attraverso computers e tecnologia, avere sotto controllo lo sviluppo e la prestazione di un intero gruppo, lo stesso non è possibile per gli aspetti mentali.

Sarebbe aver trovato la chiave per un robot.

È proprio in questa chiave che secondo noi si gioca il senso della sosta mondiale.

Siamo in presenza di professionisti ma non di automi.

Immaginate di partire da zone del mondo dove è inverno pieno e rigido e raggiungere il Qatar con le sue condizioni climatiche ostili.

Partire dal nord Europa con il suo inverno ed atterrare nel deserto.

Gareggiare per una competizione tanto importante, sottoporsi allo stress psichico dell’appuntamento e successivamente rientrare e ripartire in campionato.

Il business non ha tempo da perdere. Nessun respiro. Zero pause ed a questo ritmo sono sottoposti ad una fatica infinita non solo i muscoli ma soprattutto le capacità mentali.

Lo stress può consumare più la mente che i polpacci.

È proprio questa incognita a dare al campionato una parvenza di mistero e fantasia. Nulla è veramente oggetto di chiarezza, tutto è da vedere, scoprire.

Certezze non ne abbiamo. Sappiamo che le gambe possono essere studiate, allenate, conservate ma come reagirà la mente?

Che calciatori torneranno?

Gioie e dolori di questo mondiale che effetto avranno sui calciatori?

Che Osimhen riavremo, che Zielinski, chi sarà Anguissa?

Lo stesso dicasi per i vari juventini, milanisti ed interisti?

Sarà un tutto nuovo vedere.

La mente non da alcuna garanzia, non si fa conoscere mai per davvero. L’emozione.

arriva, vive e scava .

Crea bellezza oppure malinconie.

Staremo a vedere.

Sarà un campionato diverso, nuovo.

Quel che è stato teniamolo in considerazione ma da parte.

Servirà partire da zero.

