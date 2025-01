Se il Napoli ha aperto il 2025 vincendo a Firenze, regalandosi una dimensione da legittima contender, che aveva perso malamente l’anno passato, il merito va ascritto in parti uguali ad Antonio Conte ed alla squadra, rocciosa e costante nei risultati. Nonché scomoda per eccellenza, perché capace di sviluppare un calcio assai versatile, sempre pronta ad adattarsi all’avversario di turno con grande abnegazione. Perciò in grado di giocarsela alla pari con la concorrenza.

Gli azzurri, approfittando del rinvio delle partite di Atalanta e Inter, impegnate in Supercoppa, si sono messi in una situazione privilegiata rispetto alle grandi avversarie nella corsa allo scudetto. Troppo ghiotta, infatti, l’occasione offerta dal calendario. Dunque, in attesa dei recuperi delle nerazzurre, il girone di andata si chiude con i partenopei in vetta. Ed il virtuale titolo di Campioni d’Inverno, seppur a tempo.

Napoli solido e non condizionato

Ieri è toccato alla Fiorentina sbattere il muso contro la solidità delle idee di Conte. L’immagine trasmessa dal Napoli al “Franchi” rimane quella di un gruppo in missione, che va dritto per la sua strada, senza farsi condizionare dalla mancanza di ben tre titolarissimi. Una sensazione di estremo sacrificio, quindi, quella veicolata da ognuno dei giocatori in campo, bravi a interpretare il piano gara preparato dall’Uomo del Salento. Magari culturalmente poco affine alla tradizione “giochista” che negli ultimi anni aveva allietato i tifosi napoletani. Nondimeno, tremendamente efficace. Le distanze corte con cui la squadra ha coperto gli spazi ad altezze diverse, con la necessità di assorbire Beltran sulla trequarti e Sottil che galleggiava tra il corridoio intermedio e l’ampiezza massima; la scelta voluta e consapevole (piuttosto che forzata dalla densità predisposta da Palladino) di abbassarsi nell’ultimo terzo di campo, schierando un monolitico blocco difensivo a tratti davvero inscalfibile, sono tutte caratteristiche che esaltano gli amanti della tattica.

Questo, ovviamente, non significa cedere scriteriatamente il possesso all’avversario. Al contrario, tentare di dominare i flussi del gioco attraverso una maggiore flessibilità. Cosa che favorisce anche le individualità, specialmente quei singoli dotati di piedi educati e letture visionarie. Del resto, Conte non è affatto un dogmatico, fissato con un unico modo di intendere il gioco. Ergo, che si tratti di 3-5-2, 4-2-3-1, o 4-3-3 cambia poco. A fare veramente la differenza sono la disponibilità mentale e atletica: in effetti, ci vuole applicazione e concentrazione per tenere le posizioni. Oltre a fornirsi copertura reciproca affinché gli aggiustamenti siano continui rispetto a dov’è la palla.

Spinazzola arma tattica

Così si chiude idealmente il cerchio e si torna al discorso iniziale, ovvero l’abilità di Conte nel portare l’intero ambiente in cui lavora dalla propria parte. Un carisma innegabile, non soltanto nel trasmettere concetti calcistici. Bensì convincere il gruppo a sintonizzarsi sulla stessa frequenza d’onda. Chiedere la loro fiducia – totale e incondizionata -, entrando nel cuore e nella testa dello spogliatoio. Puntando su sentimenti forti, tipo l’orgoglio oppure il senso di appartenenza.

Come spiegare altrimenti la feroce determinazione con cui Spinazzola rientrava sotto la linea della palla attraverso lunghe diagonali di copertura su Dodo, evitando che i gigliati potessero approfittare dello squilibrio momentaneo del Napoli. Dovuto principalmente al movimento profondo con cui Olivera si accentrava, stimolando all’uscita in pressione Adli. Strategia funzionale a liberare al contempo lo spazio alle spalle del centrocampista francese, prontamente saturato da McTominay.

Insomma, sembra che Conte sia riuscito in pochi mesi a costruire una squadra a sua immagine e somiglianza. Proprio come aveva fatto nelle sue precedenti esperienze professionali con Juventus, Inter e Chelsea. Guarda caso, tutte vincenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: