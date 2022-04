SANTONI: “Napoli in corsa scudetto come raramente successo. Squadra, ambiente e capitano hanno saputo gestire una situazione difficile come quella Insigne”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Santoni, giornalista: “La febbre stadio attraversa tutte le tifoserie che si giocano lo scudetto. Mi pare normale che Napoli voglia godersi queste giornate con il sogno a portata di mano. L’apporto della gente di Napoli non mancherà sicuramente alla squadra di Spalletti.

Se pensiamo solo alla situazione di qualche mese fa, veniamo da esperienze e momenti difficili, la fiamma non si era riaccesa, i rapporti tra tifosi e squadra non erano ripartiti subito. Ora, visto il momento della squadra, siamo tornati alla grande passione.

Sogno scudetto? Non so se sia scetticismo o paura di vivere nuovamente una grande illusione, però credo che il 2018 bruci un po’. Mi pare che il modo di stare accanto alla squadra della gente sia appassionato. A Bergamo, ho visto scene, situazioni, lo stadio che si riempie per la Fiorentina ha significato.

Il Napoli è in corsa come raramente successo negli ultimi anni, forse di più rispetto al passato perché è stata costruita la squadra, c’è stato un grande lavoro dell’allenatore. È stata assorbita anche la situazione difficile come quella di Insigne. La squadra e l’ambiente hanno saputo gestire, anche lo stesso Insigne.

Fiorentina? Ci arriva con 50 punti, 20 in più rispetto all’anno scorso a questo punto. Inimmaginabile fino a qualche mese fa. Ha una lacuna importantissima, l’assenza di Torreira che è il cervello della squadra. Sarà sostituito da Amrabat.

Per un Osimhen ritrovato in casa Napoli, ci sarà un ballottaggio in casa Viola tra Piatek e Cabral, con il primo che è tornato dalla nazionale con dei punti di sutura alla caviglia, incidenti che danno poca libertà nel gioco. La Fiorentina è sulle ali dell’entusiasmo, con il sogno europeo.

Italiano è un giovane tecnico dalla fortissima ambizione mai nascosta e durante questa stagione ha imparato da alcuni errori. La Fiorentina è meno spregiudicata ma la veemenza non è cambiata”.

