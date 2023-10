Santon chiarisce: “Quando io ero all’Inter, Corona era a San Vittore”

Davide Santon, ex giocatore di Inter e Roma su tutte, ha dato l’addio al calcio in estate. L’ex terzino azzurro ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alle insinuazioni degli ultimi giorni che vedevano un parente dell’ex giocatore dell’Inter, come informatore nel caos scommesse.

Santon prende le distanze in merito ad un’eventuale conoscenza dell’ex paparazzo Fabrizio Corona nell’intervista rilasciata a Repubblica.

Queste le sue dichiarazioni:

“Non ci ho mai parlato in vita mia. Cioè lo conosco perché è un personaggio pubblico, ma non è che abbiamo avuto una singola conversazione o una chiamata. Mai. E poi quando io ero all’Inter in Convitto lui era in carcere a San Vittore. Forse l’ho visto una volta allo stadio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati