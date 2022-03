Santini(7 Gold): “Sinisterra il dopo Insigne, un crack alla Osimhen”

Una vera bomba di mercato, quella lanciata da Fabio Santini, giornalista ed esperto, ai microfoni di 7 Gold, sulla possibilita’ che il Napoli possa avvalersi il prossimo anno delle prestazioni di Luis Sinisterra, classe 99 (22 anni), definito l’erede di Insigne, oltreche’ “sara il nuopvo Osimhen”. Queste le dichiarazioni di Santini rilasciate ai microfoni di 7 Gold:

“Vi posso dire che Luis Sinisterra sarà il sostituto di Lorenzo Insigne. Il Napoli lavora da tempo sul calciatore ed è riuscito a superare la concorrenza dell’Arsenal, che al momento appare defilato

Ora nessuno ne parla, è un po’ snobbato come lo fu il nigeriano, ma vi assicuro che parliamo di un calciatore fortissimo. Ha tutte le qualità per fare benissimo anche nel campionato italiano di Serie A“.

MA CHI E SINITERRA

Luis Fernando SInisterra, nato a Santander de Quilichao (Colombia) il 17 Giugno 1999, altezza 1,72 cm, e’ un ala sinistra ed attualmente gioca nelle fila del Feyenoord. Il suo score attuale in Erediwisie e’ 24 partite disputate, 10 gol fatti e 5 assist serviti. Il suo piede preferito e’ il destro. Fa parte della Nazionale Colombiana, dove in una gara contro il Venezuela, vinta per 3 a 0, Sinisterra ebbe la rottura del legamento crociato, ad oggi solo un lontano ricordo. Il suo contratto con il Feyenoord scade il 30 Giugno 2024, ed il suo attuale valore di mercato e’ di 18 milioni di euro

Ecco per voi alcune immagini per capirne classe ed abilita con il pallone tra i piedi

