SANTACROCE: “Il Napoli di Spalletti mi diverte, ma il Barcellona resta il Barcellona. Juan Jesus, che rivelazione. Servirà un terzino, difficile sostituire uno come Insigne…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabiano Santacroce, procuratore ed ex giocatore del Napoli: “Sono cambiati i tempi e i modi di allenare, quindi oggi ci sono difensori più bravi nella tecnica anziché nell’anticipo. Gli attaccanti del Barcellona si marcano giocando di squadra. Il Napoli è forte in questo, non lavora solo il reparto difensivo. Bisognerà chiudere in questo modo e fare una partita di attenzione in fase difensivo. Sarà bello vedere quando la palla ce l’avrà il Napoli perché il Barcellona non è abituato a girare a vuoto. Mi aspettavo un rendimento positivo da parte di quasi tutti, tranne Juan Jesus che è stata una piacevole rivelazione. La forza del Napoli è che è un vero gruppo, la squadra che gioca in maniera migliore in Serie A. Ha più modi di attaccare, più modi di impostare la fase di non possesso. Il mister ci ha messo del suo per rendere ancora più unito questo gruppo. Il Napoli è capace di creare grosse occasioni offensive sia con il palleggio che con le verticalizzazioni, ci sono anche uomini che calciano bene da fuori. Difficile marcare il Napoli. Mi affido alle tattiche di Spalletti che quest’anno mi sta rendendo gioioso di vedere gli azzurri, fa tante cose piacevoli. Il Barcellona resta il Barcellona nonostante non sia l’anno migliore. Da procuratore Il Napoli dovrà trovare un terzino sinistro. Ora non so se andranno a cercare un giovane o un calciatore esperto. Poi sarà difficile sopperire alla partenza di Insigne, un giocatore particolare che dà una grande mano a livello difensivo e fornisce tanti assist. Sul mercato non so quanti ce ne siano. Il Napoli ha trovato grande equilibrio così e mettendo un calciatore più offensivo potrebbero esserci problemi”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati