Sandro Sabatini mostra cenni di squilibro e si scaglia contro Adl” Prima sembrava solo prepotente, adesso è anche potente” I tifosi gli rispondono cosi…

Sandro Sabatini, giornalista, ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter dove ha praticamente rivolto delle critiche pesanti ad Aurelio De Laurentiis:

“Cinque anni fa disse: ‘sono io il vostro Cavani’, ricordate? Adesso dice, pensa (con tono ironico; ndr), ‘sono io il vostro Spalletti’. Perché De Laurentiis è fatto così: non fa il presidente come un imprenditore. Semmai, lo fa come un produttore cinematografico che cambia attori protagonisti, registi, sceneggiatori, comparse, insomma fa tutto lui”.

Quindi – continua – sarà il vostro Giuntoli, Kim e Osimhen, come un anno fa era stato il vostro Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz, Dries Mertens e Ospina. Il problema non è chi parte, ma chi arriva. Il problema non è chi si vende, ma indovinare chi si compra. E a De Laurentiis ormai va detto: gli riesce comunque tutto. Prima sembrava solo prepotente, adesso è anche potente: si è capito quando ha detto che gli avevano rubato 2-3 scudetti in passato o oche sarebbe andato avanti in Champions League, se non avesse avuto l’UEFA contro nessuno. E, siccome nessuno replica, né si arrabbia e nemmeno puntualizza, per lui è una conferma…è convinto che avrebbe vinto altri scudetti con altri allenatori e sarebbe andato avanti in Champions anche senza Spalletti”.

“Ecco perché, non è sorprendente il divorzio dal tecnico che ha dipinto Napoli tricolore dopo tanti anni: per De Laurentiis, lo scudetto, lo ha vinto soltanto lui. Però, sull’allenatore sbaglia stavolta, dato che Spalletti in questo Napoli è stato qualcosa di più completo e avvolgente. Quindi..sono io il vostro Cavani gli poteva anche andar bene ma, sono il vostro Spalletti, no! Dopo una vista calcistica, piena di decisioni illuminate, stavolta il patron azzurro prende quella errata. E che è errata, qualcuno doveva pur dirglielo”.

Non si è fatta attendere la reazione dei tifosi partenopei, che sui social hanno commentato: “Ma chi ti credi di essere!”, “Queste parole valle a dire in faccia al nostro presidente”, “quando si tratta di calciopoli si tira sempre indietro, poi attacca De Laurentiis senza pietà”.

http//www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati