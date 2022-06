Sandro Sabatini : “Mertens Perdita Grave Per il Napoli, Piu’ di Insigne”

Sandro Sabatini, giornalista sportivo, e stato intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, ed ha espresso il suo pensiero sul Napoli e sul futuro della squadra:

“Impoverire i Il Napoli in che senso? Nel senso degli acquisti.? E devi acquistare calciatori al posto di Mertens? Di Koulibaly?. Di zielinsky.? Prima vediamo la campagna acquisti e poi capiremo se esce impoverita oppure no la squadra .

Rispetto al terzo posto di pensarlo oppure no Poi. Guardate, io stravedo Mertens , più che per insegne, devo essere sincero, e quindi sarebbe una perdita grave per il Napoli, però attenzione, perché il Napoli sono arrivati giocatori buoni, Kvarastkhelia e Gaetano, sono pronti per giocare a Napoli. Non valgono Mertens Forse non oggi, ma domani? Ecco secondo me Insigne diventerà più un addio di nostalgia, un addio romantico, un assenza romantica, una fascia di capitano, uno scugnizzo di Napoli ,e non una mancanza tecnica, questa e la mia previsione ed un’ po’ l’augurio che faccio al Napoli”

