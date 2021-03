Sandro Sabatini dopo Roma-Napoli: “Gattuso grande uomo, ma trattato male dal club”

Dopo la bella vittoria di ieri in Roma – Napoli, tanti gli argomenti su cui discutere: uno su tutti la situazione del tecnico calabrese sulla panchina azzurra

Ti consigliamo questo – FOTO: Roma-Napoli. 21 Marzo 2021

Dopo Roma – Napoli

Durante Radio Marte Voce di Popolo, la trasmissione quotidianamente condotta da Raffaele Auriemma, è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista e blogger. L’ospite ha avanzato diverse opinioni dopo la sua affermazione di ieri a Pressing dopo Roma – Napoli: “AdL ha stima di Fonseca perché vorrebbe averlo sempre come avversario”.

Sabatini inizia parlando del totoallenatori: “Allenatori? Dite che Spalletti, Allegri & co. non verranno, ma se il Napoli quest’anno raggiunge la Champions League potrà diventare una grande piazza per qualsiasi allenatore. E qualche merito lo avrà anche Gattuso, o no?! Io non conosco Ringhio, ma da quello che so è una bravissima persona, a modo e quindi oltre ad essere professionista è uno che mette il suo anche nello spogliatoio, e questo si vede”.

Ti consigliamo questo – L’intelligente collaborazione tra Napoli e StarCasinò

Il torto di AdL a Gattuso

Qualche battuta su di una possibile permanenza dell’allenatore sulla panchina anche per il prossimo campionato: “Non so quanto sia buono andare avanti. Ci sono ferite che non si rimarginano in un’estate. Lui ha subito dei torti dalla società e sinceramente non credo sia stata una buona mossa quella di De Laurentiis, quella di fare i casting a campionato in corso. Doveva essere almeno più indiscreto e non far girare la voce al di fuori del club”.

“Con Ancelotti forse c’era il problema di fondo. C’erano delle colpe che alla fine hanno inficiato su tutto il gruppo. Con Gattuso è stato diverso, si è trovato con troppi giocatori fuori, Covid ecc… è normale che uno si trova in difficoltà. Questo anno Pioli e Gattuso, due allenatori poco valutati, hanno fatto un campionato comunque degno di nota. Sono molto validi”.

Ti consigliamo questo – Di Marzio: “Ad ADL piace molto Fonseca”

“Spogliatoio unito anche merito del mister”

Sul rapporto con i calciatori invece: “Lo spogliatoio c’è, e non solo perché i ragazzi vanno a mangiare la pizza insieme, si fanno la risata o vanno a bere qualcosa. C’è profonda stima tra calciatori e allenatore. Il rapporto che hanno passa anche dalle inc***ature, dalle sgridate, dal calcetto di incoraggiamento e dalla pacca sulla spalla. E Gattuso in questo è un grande”.

Ti consigliamo questo – Fonseca: “Non abbiamo la giusta mentalità. Siamo senza coraggio!”

Juventus – Napoli come si doveva giocare

Sulla classifica finale, Sabatini conclude: “4° posto? So che state facendo gli scongiuri, ma se c’è una squadra che si troverà in difficoltà quella sarà la Juventus. L’Atalanta e il Milan sono più in forma e sono molto meglio impostate. Juve-Napoli? Al di là del Covid, le Asl, i tamponi, vaccini e tutta la situazione che si è creata, credo che si giocherà una partita nelle stesse condizioni psico-fisiche di quando si sarebbe dovuta giocare originariamente. Il Napoli è in forma, la Juventus è in un momento buio…”

Ti consigliamo questo – Capuano: “Juve-Napoli non ha fatto giurisprudenza; situazione sanitaria diversa”

Segui anche PerSempreCalcio.it

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati