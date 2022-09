Sandro Sabatini: “Avrebbe dato visibilità’!”

Sandro Sabatini, giornalista, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato così delle voci di calciomercato sul club azzurro:

“Dal punto di vista tecnico è una operazione discutibile, Victor Osimhen è più forte di Cristiano Ronaldo, ma complessivamente ci poteva stare. I 100 milioni per Osimhen li puoi prendere anche il prossimo anno, tanto è nel suo destino andare via. Cristiano Ronaldo o lo prendi ora o non lo prendi più. E se fosse approdato al Napoli avrebbe dato una grande visibilità al club di Aurelio De Laurentiis”.

Nel corso della sessione estiva del calciomercato, per diversi giorni, si è parlato di un clamoroso scambio Cristiano Ronaldo-Victor Osimhen. Il campione portoghese sarebbe andato al Napoli, il nigeriano al Manchester United

. La società inglese avrebbe poi assicurato al sodalizio campano una cifra superiore ai cento milioni di euro. Tale doppia clamorosa operazione di calciomercato non è andata a buon fine, i due attaccanti sono rimasti nelle loro rispettive squadre.

