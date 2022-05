Sandro Mazzola sul Napoli: “L’ossessione di non farcela puo’ aver bloccato!”

Walter De Maggio, direttore della radio ufficiale del Calcio Napoli, ha intervistato, Sandro Mazzola, nel giorno dell anniversario della scomparsa del Grande Torino, e sul crollo del Napoli, Sandro Mazzola si e’ espresso cosi’:

“ Non mi aspettavo tanta difficolta nel Napoli, anche perche’ li avevo visti giocare molto bene prima, non so cosa succeda, o forse lo penso, ci puoì’ essere l’ossesione di non farcela e questo ti blocca, alcune cose non le fai, poi dopo la faccio, e quando accade cio’, e un disastro”

