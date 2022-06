Sandro Compagnoni: “Per Meret ora o mai piu, Koulibaly se resta deve essere convinto”

Sandro Compagnoni, Giornalista Sky, e’ intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, dichiarando quanto segue:

“Per Meret è la sua grande occasione ,questo è uno snodo fondamentale della sua carriera, per capire,adesso non c’è più l’ombra ingombrante di Ospina e adesso deve dimostrare di essere un portiere da napoli ,un portiere della nazionale a tutte le potenzialità per esserlo e questa è la sua grande occasione insomma adesso o mai più”

Su Koulibaly

“eh, questo non è, non è semplice. Bisogna vedere innanzitutto le offerte. Stanno arrivando al Napoli, molto dipende da quello. Ad esempio Io credo che il Napoli fece una leggerezza quando anni fa non fece partire, credo per 80 milioni ,se non tanto 60 all’anno al Paris Saint Germain. Perché poi Allan rimase pure. Insomma, non fu il vero Allam. Eh lui lo vedo ancora molto, molto legato al Napoli, molto legato al Napoli, a Napoli. Dipende, il Napoli deve essere brava a capire, anche qualora dovesse restare qui. Con l’idea di essere vivi, di essere a Napoli il vero Koulibaly così, ma se hai il sospetto che possa restare scontento controvoglia, per quanto un giocatore straordinario, che incarna l’anima di Napoli. però potrebbe anche essere presa in considerazione ipotesi cessione, io ricordo sempre che il napoli ceduto pezzi da 90, clamoroso fu il discorso di cavani con i soldi di cavani arrivarono gli higuain , callejon, Albiol,che gli permise di costruire uno squadrone”

